Эксперт объяснил, почему Китаю не выгодно, чтобы Россия проиграла войну и при чем здесь ядерное оружие 3 мая, 14:27 NV Премиум Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи в Москве, 18 апреля 2023 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Эксперт по внешней политике и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью NV объяснил, почему Китаю не выгодно, чтобы Россия проиграла войну против Украины.

Как сказал Хара NV, Китаю было бы выгодно, чтобы Украина сразу проиграла войну, а Запад оказался бы беспомощным. По словам эксперта, это помогло бы Китаю быстрее решить «тайваньский вопрос».

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Он также отметил, что Россия нужна Китаю достаточно сильной, но не настолько, «чтобы она там во что-то самостоятельно играла.