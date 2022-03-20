Посол Китая в США заявил, что Пекин не предоставляет оружие РФ. На вопрос о помощи в будущем прямо не ответил 20 марта, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Цинь Ган (Фото:Qin Gang/Twitter)

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не отправляет оружие в Россию, которое страна-агрессор затем использует в войне против Украины. Однако он окончательно не исключил такой возможности в будущем.



В интервью CBS Цинь Ган заявил, что сегодня есть «дезинформация» о том, что Китай предоставляет военную помощь России, Пекин это отрицает.

На уточняющий вопрос ведущей, не сделает ли КНР это потом, посол ответил:

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«Китай присылает продукты, лекарства, спальные мешки и детские смеси… Не оружие и боеприпасы ни одной из сторон, и мы против войны, как я уже сказал, вы знаете, мы сделаем все, чтобы была деэскалация в этом кризисе».

По словам Цинь Гана «доверенные отношения Китая с Россией — это не обязательство, а актив в международных усилиях по разрешению кризиса мирным путем». Он заявил, что а КНР «является частью решения, а не проблемы».

«Китай имеет нормальное торгово-экономическое, финансовое, энергетическое сотрудничество с Россией. Это обычный, нормальный бизнес между двумя суверенными странами», — заявил посол, отвечая на вопрос о том, предоставит ли Пекин финансовую поддержку Москве для продолжения войны против Украины.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

18 марта президент США Джо Байден разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином и предупредил его о последствиях, если КНР решит помочь России. Последний заявил, что война в Украине не отвечает ничьим интересам.



В то же время Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к предоставлению помощи России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать в экономическом направлении.



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