Кулеба исключил уступки Украины в вопросе территориальной целостности. На продиктованные Россией условия прекращения огня не пойдут 15 мая, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки перед Россией и не разрешит дипломатии отсрочить следующий этап войны.

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Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.

По словам Кулебы, в прекращении огня, как первом шаге на пути к освобождению украинских территорий, «нет ничего плохого», но при условии, если оно не продиктовано Россией.

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«Мы не станем мириться с потерей части территории. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и отложить следующую фазу войны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что его работа заключается в получении как можно большего количества оружия для Украины, активации санкций против России и помощи украинцам, вынужденным уехать за границу.

Украинские власти неоднократно отвергали ультиматумы Кремля относительно территориальной целостности Украины. После начала полномасштабной войны президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на территориальные уступки, в том числе и на востоке страны. 13 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что до конца этого года большинство битв с РФ завершатся, и Киев вернет все оккупированные РФ территории, включая Донбасс и Крым.

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