Канада ввела новые санкции против России: ограничения затронут ряд отраслей 15 июля, 11:24 Канада расширила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину (Фото:Praveen Kumar Nandagiri/Unsplash)

Канада расширила пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщили на сайте МИД Канады, страна запретила предоставление производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

Там уточнили, что «любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги», связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

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После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции в отношении более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

8 июня Канада в рамках нового пакета санкций запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтяные и газовые компании.

Через месяц санкции были расширены. В обновленный черный список Канады попали как физические, так и юридические лица, в частности, пропагандистский ресурс Регнум и глава РПЦ Владимир Гундяев, известный также как патриарх Кирилл.







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