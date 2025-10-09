Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно победить Россию в войне
Кая Каллас считает, что украинцы имеют волю для победы в войне против РФ (Фото: REUTERS/Johanna Geron)
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно победить в войне против России.
В интервью Die Zeit она вспомнила недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна победить в войне.
По ее словам, Киев сможет освободить все свои оккупированные Россией территории, если будет получать помощь от партнеров.
«Украинцы имеют для этого волю… Но, конечно, она (Украина — ред.) не сможет сделать это самостоятельно. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали увеличивать нашу поддержку», — отметила Каллас.
Глава европейской дипломатии подчеркнула, что чем сильнее будет Украина в военном плане, тем сильнее она будет за столом переговоров.
Каллас также подчеркнула, что за последние тысячу дней армия РФ захватили около 1% территории Украины, понеся при этом очень большие потери.
«Россия хорошо умеет вести изнурительную войну. (Российский диктатор Владимир — ред.) Путин делает ставку на эту „способность“. Он считает, что имеет больше выдержки, чем европейцы, но он ошибается», — рассказала она.
Дипломат добавила, что войны заканчиваются, когда одна из сторон исчерпывает ресурсы для их продолжения, а российская экономика сейчас «находится в плохом состоянии».
Ранее Каллас заявила, что Европа не может самостоятельно «нести бремя» войны и не несет единоличной ответственности за помощь Украине.
Она также сказала, что «без США не существует НАТО», и подчеркнула необходимость поддержки со стороны страны.