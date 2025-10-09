Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно победить Россию в войне

Кая Каллас считает, что украинцы имеют волю для победы в войне против РФ (Фото: REUTERS/Johanna Geron)

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно победить в войне против России.

В интервью Die Zeit она вспомнила недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна победить в войне.

По ее словам, Киев сможет освободить все свои оккупированные Россией территории, если будет получать помощь от партнеров.

«Украинцы имеют для этого волю… Но, конечно, она (Украина — ред.) не сможет сделать это самостоятельно. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали увеличивать нашу поддержку», — отметила Каллас.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что чем сильнее будет Украина в военном плане, тем сильнее она будет за столом переговоров.

Каллас также подчеркнула, что за последние тысячу дней армия РФ захватили около 1% территории Украины, понеся при этом очень большие потери.

«Россия хорошо умеет вести изнурительную войну. (Российский диктатор Владимир — ред.) Путин делает ставку на эту „способность“. Он считает, что имеет больше выдержки, чем европейцы, но он ошибается», — рассказала она.

Дипломат добавила, что войны заканчиваются, когда одна из сторон исчерпывает ресурсы для их продолжения, а российская экономика сейчас «находится в плохом состоянии».

Ранее Каллас заявила, что Европа не может самостоятельно «нести бремя» войны и не несет единоличной ответственности за помощь Украине.

Она также сказала, что «без США не существует НАТО», и подчеркнула необходимость поддержки со стороны страны.