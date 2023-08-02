«Все его будут презирать». Бывший спичрайтер Путина оценил шансы на падение его режима после поражения в войне 2 августа, 17:16 Аббас Галлямов считает, что после поражения в войне против Украины российские силовики и военные будут презирать Владимира Путина (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Политтехнолог, публицист и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов оценил шансы на падение режима российского диктатора после поражения в войне против Украины.

«Я не утверждаю, кстати, что гарантировано, сразу же, как война будет проиграна, его режим рухнет. Нет, не факт. Но шанс на то, что он рухнет — точно больше половины. Может быть, удастся удержаться», — сказал Галлямов в эфире Radio NV.

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В то же время, он добавл, что даже если Путину удасться удержаться при власти после поражения от Украины, это будет ненадолго.

«Это не будет устойчивый, долгосрочный режим. Это уже будет быстро умирающая легитимность. Он быстро превратится (в течение полугода после этого) из народного президента в простого диктатора, узурпатора. В человека, который самозванец, который сидит на троне незаконно, помимо воли народа. А это такой фон, который очень благоприятствует всяким элитным действиям — заговорам, переворотам», — считает политтехнолог.

Галлямов добавил, что не прогнозирует серьезных волнений в России из-за поражения, потому что россияне сначала обрадуются, «что этот кошмар закончился», и их первой эмоцией будет облегчение.

«Но если это произойдет до выборов… А они, конечно, постараются сделать так, чтобы это до выборов не случилось. … Вот если это случится до выборов, то тогда вообще начисто исчезнут всякие электоральные мотивы, и избиратели вообще за него голосовать не будут. Реально за него будут 10−15%, может быть. А остальные будут голосовать за кого попало, лишь бы не за него. И сфальсифицировать выборы в такой ситуации — это точно будет большой скандал. Фальсификацию таких масштабов не утаишь. Это когда ты набрал, допустим, 45% и накинул себе 10%, до 55%, то это одна история. А когда ты набрал 15% и опять накидываешь себе до 55% (как они сейчас хвастаются, до 70%) — это совсем другая история», — заявил также политтехнолог.

По его словам, в этом случае ни у военных, ни у силовиков не будет причин поддерживать Путина и «они все будут его презирать».

«Это же такая публика, которая уважает силу. А он всех их, по сути, опозорил. Им всем теперь стыдно же, понимаете? Что он, российский военный, что он российский чекист. Раньше они, знаете, ходили каганами такими — гордо вышагивали, грудь колесом: „Вот на нас Россия держится, а на России — весь мир“. А теперь полтора года украинцы, так сказать, как половой тряпкой по полу возят их мордой. В профессиональном смысле слова — это все унижение», — объяснил Галлямов.

В мае колумнист NYT Томас Фридман в стате под названием Владимир Путин — самый опасный дурак в мире писал, что у Путина никогда не было плана Б, и сейчас он «поставил себя в ситуацию, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться». По его словам, после всех «потраченных жизней и денег» российский диктатор не может позволить себе потерпеть поражение. В итоге план Б Путина состоит в том, чтобы скрыть неудачу плана А.