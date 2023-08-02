«Все его будут презирать». Бывший спичрайтер Путина оценил шансы на падение его режима после поражения в войне

2 августа, 17:16
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Аббас Галлямов считает, что после поражения в войне против Украины российские силовики и военные будут презирать Владимира Путина (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Аббас Галлямов считает, что после поражения в войне против Украины российские силовики и военные будут презирать Владимира Путина (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Политтехнолог, публицист и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов оценил шансы на падение режима российского диктатора после поражения в войне против Украины.

«Я не утверждаю, кстати, что гарантировано, сразу же, как война будет проиграна, его режим рухнет. Нет, не факт. Но шанс на то, что он рухнет — точно больше половины. Может быть, удастся удержаться», — сказал Галлямов в эфире Radio NV.

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В то же время, он добавл, что даже если Путину удасться удержаться при власти после поражения от Украины, это будет ненадолго.

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«Это не будет устойчивый, долгосрочный режим. Это уже будет быстро умирающая легитимность. Он быстро превратится (в течение полугода после этого) из народного президента в простого диктатора, узурпатора. В человека, который самозванец, который сидит на троне незаконно, помимо воли народа. А это такой фон, который очень благоприятствует всяким элитным действиям — заговорам, переворотам», — считает политтехнолог.

Галлямов добавил, что не прогнозирует серьезных волнений в России из-за поражения, потому что россияне сначала обрадуются, «что этот кошмар закончился», и их первой эмоцией будет облегчение.

«Но если это произойдет до выборов… А они, конечно, постараются сделать так, чтобы это до выборов не случилось. … Вот если это случится до выборов, то тогда вообще начисто исчезнут всякие электоральные мотивы, и избиратели вообще за него голосовать не будут. Реально за него будут 10−15%, может быть. А остальные будут голосовать за кого попало, лишь бы не за него. И сфальсифицировать выборы в такой ситуации — это точно будет большой скандал. Фальсификацию таких масштабов не утаишь. Это когда ты набрал, допустим, 45% и накинул себе 10%, до 55%, то это одна история. А когда ты набрал 15% и опять накидываешь себе до 55% (как они сейчас хвастаются, до 70%) — это совсем другая история», — заявил также политтехнолог.

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По его словам, в этом случае ни у военных, ни у силовиков не будет причин поддерживать Путина и «они все будут его презирать».

«Это же такая публика, которая уважает силу. А он всех их, по сути, опозорил. Им всем теперь стыдно же, понимаете? Что он, российский военный, что он российский чекист. Раньше они, знаете, ходили каганами такими — гордо вышагивали, грудь колесом: „Вот на нас Россия держится, а на России — весь мир“. А теперь полтора года украинцы, так сказать, как половой тряпкой по полу возят их мордой. В профессиональном смысле слова — это все унижение», — объяснил Галлямов.

В мае колумнист NYT Томас Фридман в стате под названием Владимир Путин — самый опасный дурак в мире писал, что у Путина никогда не было плана Б, и сейчас он «поставил себя в ситуацию, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться». По его словам, после всех «потраченных жизней и денег» российский диктатор не может позволить себе потерпеть поражение. В итоге план Б Путина состоит в том, чтобы скрыть неудачу плана А.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины победа Украины поражение России радио NV

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