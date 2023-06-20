Военный эксперт рассказал о преимуществах танков Merkava для Украины

20 июня, 16:06
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Танки Merkava подходят для ведения боевых действий как в горах, так и на открытой местности (Фото:wikipedia.org)

Танки Merkava подходят для ведения боевых действий как в горах, так и на открытой местности (Фото:wikipedia.org)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал о преимуществах израильских танков Merkava для Украины.

«Они очень хорошо нам бы подошли для ведения наступательных действий на юге и для операции по освобождению Крыма. Очень хорошо, потому что эти танки, кстати, подходят в одинаковой степени для ведения боевых действий в горной местности», — сказал Мусиенко в эфире Radio NV.

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Военный эксперт объяснил, что дуло танка Merkava дает возможность «фиксироваться таким образом с высокогорья и брать такой радиус прицеливания, который не имели достаточно много аналогов», в частности, советские танки, что часто выручало Израиль.

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«Они выбирали позиции и меньшим количеством танков с определенных позиций, с высот уничтожали просто те же советские (танки - ред.), которые были в странах арабской коалиции», — рассказал он.

Также Мусиенко сказал, что танки Merkava подходят и для боев на открытой местности — в пустынных или степных условий.

«Они быстрые, они одновременно тяжелые, но они маневренные и действительно дают гарантии выживания экипажа. Если они появятся, а хочется верить, что они действительно появятся, это будет очень мощным усилением нашей танковой коалиции и вместе с Leopard и Abrams, которых мы ожидаем», — сказал военный эксперт.

15 июня стало известно, что Израиль продаст сотни танков Merkava 2 и Merkava 3 двум странам. одна из которых расположена в Европе.

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По данным израильского издания Ynet, речь идет о продаже сотен танков — более 200 единиц — которые ранее уже были в использовании израильской армии, однако признаны пригодными для продажи. Соглашение находится на грани окончательного подписания и, как ожидается, будет завершено в течение примерно трех месяцев, уточняет Ynet. Сумма контракта составит несколько десятков миллионов долларов.

Яир Кулас, руководитель экспортного управления Минобороны Израиля  (директорат международного оборонного сотрудничества, SIBAT), в интервью газете Calcalist подтвердил, что сейчас Израиль ведет «расширенные переговоры» о продаже танков с двумя государствами. «Мне запрещено их называть, но одно находится на европейском континенте», — отметил Кулас.

Редактор: Анастасия Одинцова

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