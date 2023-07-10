Британский военный эксперт рассказал, какие западные самолеты Украина могла бы получить быстрее, чем F-16

10 июля, 19:11
NV Премиум
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Истребитель A-10 в полете (Фото:U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic)

Истребитель A-10 в полете (Фото:U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic)

Полковник армии Великобритании в отставке и военный эксперт Глен Грант в интервью Radio NV рассказал, какие западные самолеты Украина могла бы получить быстрее, чем F-16.

«Вы упомянули F-16, но я бы также упомянул A-10. Американцы выводят A-10 из эксплуатации. И он сделает впечатляющую разницу на поле боя, поскольку им управлять гораздо проще, чем, например, F-16», — сказал Грант в эфире Radio NV.

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На вопрос о том, когда Украина могла бы получить такие самолеты, военный эксперт ответил:

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Истребители Военная авиация F-16 Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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