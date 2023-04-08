Климкин объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине до окончательной победы и вступления в НАТО 8 апреля, 12:47 Украина должна получить гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, убежден Павел Климкин (Фото:Johanna Geron/Pool/Reuters)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Radio NV объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине до окончательной победы и вступления в НАТО.

В эфире Radio NV Климкин подчеркнул, что гарантии безопасности — это вопрос будущего Украины и будущего НАТО.

Он отметил, что не уверен, что Украина добьется всего, чего хочет, на саммите НАТО в Вильнюсе, но саммит в следующем году в Соединенных Штатах должен стать эпохальным.

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