Климкин объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине до окончательной победы и вступления в НАТО

8 апреля, 12:47
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Украина должна получить гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, убежден Павел Климкин (Фото:Johanna Geron/Pool/Reuters)

Украина должна получить гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, убежден Павел Климкин (Фото:Johanna Geron/Pool/Reuters)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Radio NV объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине до окончательной победы и вступления в НАТО.

В эфире Radio NV Климкин подчеркнул, что гарантии безопасности — это вопрос будущего Украины и будущего НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=GoJV1RKbJAs&t=1s

Он отметил, что не уверен, что Украина добьется всего, чего хочет, на саммите НАТО в Вильнюсе, но саммит в следующем году в Соединенных Штатах должен стать эпохальным.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   НАТО Украина-Россия Павел Климкин Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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