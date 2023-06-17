Экс-посол США рассказала о преимуществах «стратегии дикобраза» для Украины 17 июня, 08:43 «Стратегия дикобраза» предусматривает предоставление такой военной помощи Украине, чтобы война с ней была крайне болезненной, рассказала Мари Йованович (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-посол США в Украине Мари Йованович в интервью NV рассказала о преимуществах для Украины «стратегии дикобраза» — комплекса гарантий, подобного тому, который США предоставляет Израилю, не являющемуся членом НАТО.

В интервью NV Йованович объяснила, что «стратегия дикобраза» — это предоставление такой военной помощи Украине, чтобы дальнейшая война с ней была крайне болезненной, что включает также поддержку оборонного промышленного производства внутри страны, чтобы ей не приходилось полагаться на другие страны в вопросе обороны.

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«Она становится настолько сильной, что ее становится невозможно проглотить, скажем так, из-за всех этих оборонительных сооружений вокруг. И я думаю, что это то, к чему должна стремиться каждая страна, особенно страна, которая имеет столько активов, как Украина, где уже существует очень сильный сектор оборонного производства. Он может быть сильнее при условии проведения необходимых реформ. Я имею в виду, что это то, что хорошо известно и что мы обсуждаем годами в Украине. Но я думаю, что здесь есть реальный потенциал, и, очевидно, мы видим, насколько способны украинские военные. И я считаю, что продолжение этого процесса является настоящим плюсом. Это хороший шаг», — сказала экс-посол США в Украине.

Она добавила, что это не означает, что Украина не получит других гарантий безопасности, «в том числе, возможно, со временем, членства в НАТО».

В конце мая американская Wall Street Journal писала, что страны Запада якобы хотят предложить Украине именно израильскую модель безопасности на период до ее вступления в НАТО, которая, в частности, облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий, а главным гарантом будут выступать США.

Подготовку подобного плана в интервью WSJ подтвердил президент Польши Анджей Дуда, также на условиях анонимности об этом рассказали газете и другие западные чиновники.

Собеседники WSJ объяснили, что стороны договора о гарантиях безопасности могли бы включать США, Великобританию, Германию и Францию. Высокопоставленные чиновники в нескольких европейских столицах, в частности в Париже и Берлине, заявили, что «в целом согласны с планом».

В то же время, издание Politico писало, что президент Франции Эммануэль Макрон, по словам источников издания, поддержал «нечто среднее между гарантиями безопасности по израильской модели и полноценным членством в НАТО».