США назвали следующий шаг России в войне против Украины, пообещав быстрый ответ 27 июля, 12:58 С начала полномасштабного вторжения войска РФ захватили часть Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

США назвали следующим шагом России в войне против Украины попытку аннексии захваченных с 24 февраля украинских территорий.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине в Facebook.

«Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины», — отметили там.

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В Вашингтоне добавили, что в случае реализации планов аннексии, ответ США и союзников будет быстрым и строгим.

20 июля в Белом доме заявили, что у них есть данные о подготовке российскими оккупантами аннексии захваченных территорий Украины.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 июля — 154-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами.

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