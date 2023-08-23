Верен ли прогноз? Рахманин описал три взгляда западных СМИ на завершение войны 23 августа, 16:36 NV Премиум Украинские военные стреляют в сторону российских войск из небольших реактивных систем залпового огня в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynsky)

Нардеп и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV описал три взгляда на завершение войны в Украине, распространенные в западных СМИ.

В эфире Radio NV Рахманин отметил, что ни одно из этих мнений не доминирует.

«Первое мнение, что началась классическая война на истощение, ни одна из сторон не способна одержать победу. Поэтому нужно заставлять обе стороны садиться за стол переговоров, искать точки соприкосновения, договариваться, как минимум, по крайней мере, о прекращении огня для того, чтобы потушить этот пожар, очень кровавый и длительный конфликт в центре Европы», — рассказал нардеп.

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