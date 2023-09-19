«Хорошая новость для Украины». Представитель Легиона Свобода России рассказал, как смерть Кадырова может отразиться на фронте 19 сентября, 15:15 Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Рамзана Кадырова 31 августа 2023 года (Фото:Telegram-канал Рамзана Кадырова)

Советник по коммуникации российской оппозиции и Легиона Свобода России Алексей Барановский в интервью Radio NV рассказал, как смерть кремлевского ставленика в Чечне Рамзана Кадырова отразится на фронте.

«Если говорить серьезно, то кадыровцы — это действительно заградотряды. С одной стороны, это страшный пережиток советской армии со Второй мировой войны. C другой стороны, для российской современной армии это достаточно важный фактор, потому что они действительно сдерживают фронт, моральное состояние войск, которые находятся на передовых линиях российской обороны», — отметил Барановский в эфире Radio NV.

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Представитель Легиона Свобода России выразил мнение, что роль заградотрядов в российской армии велика, и, если они вернутся в Чечню, «еще проще будет продавить российскую оборону и для Украины это хорошая новость».

«Мы видим, что ситуация нестабильная, а значит в любой момент могут произойти какие-то изменения и в военном смысле этих кадыровских, чеченских подразделений. Может прийти приказ вернуться в Чечню, причем не только с украинского фронта, а и из Москвы, и из других регионов, также из Ростова, где у них базы имеются. Все может развиваться в любой момент и по самому непредсказуемому сценарию», — добавил он.

При этом Барановский предположил, что «чеченцы едва ли пойдут на Москву», но нестабильность будет невыгодна Кремлю и на руку Украине, потому что снизит обороноспособность российской армии.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.

17 сентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, на котором он в дождевике под дождем идет по дорожке.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — говорится в подписи к видео.

Российский ресурс Агентство сообщил, что в самом видео Кадыров произносит абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров.

Когда и где было снято видео, по опубликованным кадрам уточнить невозможно. В то же время российские паблики пишут, что в воскресенье в Грозном было около 16 градусов и дождь, что визуально совпадает с погодой на видео.

РосСМИ уточняют, что до этого последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялось в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.