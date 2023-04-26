Это вам не Соловьев со Скабеевой. Россия забрасывает нужные ей нарративы в большие западные медиа — Михаил Подоляк 26 апреля, 16:11 Михаил Подоляк рассказал о способности России вести тонкую пропаганду в глобальных СМИ (Фото:Andrys/pixabay.com)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV рассказал, как работает российская пропаганда в западных медиа.

Как объяснил Подоляк в эфире Radio NV, публикации, подобные материалу The Guardian, в котором говорится, что Украину готовят к компромиссу и корейскому сценарию, появляются из-за российской пропаганды.

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«Безусловно, Россия умеет работать более тонко уже сегодня, чем примитивная пропаганда. Вот все эти классические русские пропагандисты, из которых мы с вами мемим (Скабеева, Соловьев и так далее), не имеют никакого отношения к реальным попыткам вести тонкую пропаганду в тех или иных европейских или глобальных медиа. Они более тонко работают», — рассказал советник главы ОП.

По его словам, «анонимные источники» в таких публикациях пытаются доказать, что Украине не хватит ресурсов на освобождение всей своей территории, что западный мир остановит военную помощь, «если Украина единственным ударом сразу не уничтожит все российские боевые части», и что нужно искать «какой-то компромисс».

Подоляк подчеркнул, что на самом деле компромисс невозможен, и нужно соблюдать единую стратегию и «спокойно объяснять, что любые слова умиротворения Украины означают поощрение агрессора».

«Если мы сегодня будем говорить о переговорах, мирном урегулировании, это значит, что мы должны сознательно отдать часть своей территории, поощряя Россию на следующие этапы войны. Надо правильно задавать вопросы и не бояться, что такие публикации появляются. Просто постоянно объяснять: никаких миротворческих инициатив», — добавил советник главы ОП.

Также он напомнил, что Запад постоянно объясняет, что Россия в нынешнем виде «разрушила международное право», и если она не проиграет, это будет стимулировать другие режимы к более агрессивному поведению.

«И очевидно второе, что, кроме Украины, сегодня воевать с Россией никто не решится», — заявил также Подоляк.

23 апреля заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл опубликовал статью, в которой предполагает, что после контрнаступления ВСУ ситуация на поле боя и союзники подтолкнут Украину к перемирию и замораживанию боевых действий.

Тисдалл предполагает, что Россия согласится на прекращение боевых действий, Украина сохранит «примерно 85% своих территорий», а диктатор Владимир Путин останется при власти. Российские террористы прекратят ракетные обстрелы, начнется восстановление и возвращение беженцев, но возвращение всех территорий придется отложить.



В таком случае, говорится в статье, США и Евросоюз смогут заявить, что «суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены». В то же время, Польша и страны Восточной Европы будут иметь другое мнение. Также может быть замедлено движение Украины в НАТО и ЕС.