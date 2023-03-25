«Неутешительные» для Украины заявления президента Чехии: как на самом деле их нужно понимать — журналист 25 марта, 11:35 Этот год — решающий для развития войны в Украине, убежден президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Чешский журналист Ондра Соукуп в интервью Radio NV прокомментировал недавние заявления президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины есть только один шанс на контрнаступление и что ее поддержка может уменьшиться.

«Он это говорит не впервые, особенно по поводу российской агрессии в Украине. Он еще на Мюнхенской конференции в прошлом году довольно жестко говорил и оценивал ситуацию. В том смысле, что это действительно жестокая война, и тешить себя иллюзиями, что в ближайшие две недели удастся прорвать российскую оборону и занять всю территорию, включая Крым, — это несерьезно. Все-таки он военный, в этом немного разбирается», — сказал Соукуп Radio NV.

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Журналист добавил, что для тех, кто следил за высказываниями президента, его последние интервью ничего нового не принесли и высказал мнение, что словам Петра Павела, являющегося генералом НАТО, можно доверять.

В опубликованном 22 марта интервью Süddeutsche Zeitung Петр Павел заявил, что поддержка Украины западными странами может уменьшаться из-за усталости от войны со стороны Запада.

Он добавил, что если поддержка Вашингтона после выборов в США в 2024 году уменьшится, поддержка ряда европейских стран также уменьшится.

По мнению Павла, в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет приступать к каким-либо большим и сложным операциям.



«Этот год является решающим для развития войны», — заявил президент Чехии.

В еще одном интервью, опубликованном 20 марта, Петр Павел говорил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.