Эксперт назвал политическую ошибку, из-за которой не удалось предотвратить войну

15 мая, 19:03
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Антивоенный протест возле российского посольства в Праге (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Антивоенный протест возле российского посольства в Праге (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Авторитетный в Вашингтоне аналитик из Восточной Европы, автор книги Несостоятельное государство: инструкция по расчленению России, Януш Бугайский в интервью NV назвал политическую ошибку, из-за которой не удалось предотвратить путинскую войну против Украины.

«Ничто не является неизбежным, и да, ее ойну России против Украины — ред.) можно было предотвратить. Но для того, чтобы это предотвратить, нужно было бы, чтобы Украина стала членом НАТО, на чем я сам настаивал в течение многих лет, или, если она не является членом НАТО, чтобы у Украины было достаточное количество оружия, чтобы сдержать российское нападение», — сказал Бугайский в интервью NV.

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Аналитик назвал то, что этого не сделали ни американская администрация, ни другие, «большой политической ошибкой, которая должна быть тщательно расследована».

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По его словам, этой ошибки можно было бы избежать, если бы политики на Западе понимали, что Россия является неоимперской страной.

«Я написал книгу в 2003 году, еще до Оранжевой революции в Украине, о том, что Россия является неоимперским государством, которое хочет расширяться. Но многие отвергли это, мол, нет, это не может быть правдой. А это произошло», - подчеркнул Бугайский.

По словам аналитика, на Западе, «30 лет выдавали желаемое за действительное, что постсоветская, посткоммунистическая Россия станет нормальной страной».

«Нашей проблемой было то, что мы думали, что боремся с коммунизмом, а не с российским империализмом. Они слились на некоторое время, на 70 с чем-то лет в одно целое, но, даже без коммунизма, российский империализм, этот двуглавый орел экспансии, все еще был и есть живой. Проблема в том, что мы не хотели это видеть», — считает он.

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Бугайский добавил, что попытки строить экономические, дипломатические, безопасностные и другие отношения с Россией не способствовали ее нормализации, а помогли России коррумпировать значительную часть западного общества.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Незадолго до полномасштабного вторжения в Украину – 10 декабря 2021 года в МИД РФ заявили, что сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе. В России потребовали отменить решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда призвал страны Запада не потакать требованиям России по гарантиям нерасширения НАТО на восток.

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9 марта 2018 года в НАТО предоставили Украине статус страны-аспиранта – официальное признание стремления государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закрепили в Конституции Украины в 2019 году.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями в НАТО. 6 апреля 2021 года Владимир Зеленский во время разговора с Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО — единственный путь к завершению войны на Донбассе.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Интервью NV Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Украина-НАТО

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