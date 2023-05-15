Эксперт назвал политическую ошибку, из-за которой не удалось предотвратить войну 15 мая, 19:03 Антивоенный протест возле российского посольства в Праге (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Авторитетный в Вашингтоне аналитик из Восточной Европы, автор книги Несостоятельное государство: инструкция по расчленению России, Януш Бугайский в интервью NV назвал политическую ошибку, из-за которой не удалось предотвратить путинскую войну против Украины.



«Ничто не является неизбежным, и да, ее (войну России против Украины — ред.) можно было предотвратить. Но для того, чтобы это предотвратить, нужно было бы, чтобы Украина стала членом НАТО, на чем я сам настаивал в течение многих лет, или, если она не является членом НАТО, чтобы у Украины было достаточное количество оружия, чтобы сдержать российское нападение», — сказал Бугайский в интервью NV.

Видео дня

Аналитик назвал то, что этого не сделали ни американская администрация, ни другие, «большой политической ошибкой, которая должна быть тщательно расследована».

По его словам, этой ошибки можно было бы избежать, если бы политики на Западе понимали, что Россия является неоимперской страной.

«Я написал книгу в 2003 году, еще до Оранжевой революции в Украине, о том, что Россия является неоимперским государством, которое хочет расширяться. Но многие отвергли это, мол, нет, это не может быть правдой. А это произошло», - подчеркнул Бугайский.

По словам аналитика, на Западе, «30 лет выдавали желаемое за действительное, что постсоветская, посткоммунистическая Россия станет нормальной страной».

«Нашей проблемой было то, что мы думали, что боремся с коммунизмом, а не с российским империализмом. Они слились на некоторое время, на 70 с чем-то лет в одно целое, но, даже без коммунизма, российский империализм, этот двуглавый орел экспансии, все еще был и есть живой. Проблема в том, что мы не хотели это видеть», — считает он.

Бугайский добавил, что попытки строить экономические, дипломатические, безопасностные и другие отношения с Россией не способствовали ее нормализации, а помогли России коррумпировать значительную часть западного общества.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в развязанной Россией полномасштабной войне.

Конкретные предложения по членству и решениям о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Незадолго до полномасштабного вторжения в Украину – 10 декабря 2021 года в МИД РФ заявили, что сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе. В России потребовали отменить решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда призвал страны Запада не потакать требованиям России по гарантиям нерасширения НАТО на восток.

9 марта 2018 года в НАТО предоставили Украине статус страны-аспиранта – официальное признание стремления государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закрепили в Конституции Украины в 2019 году.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями в НАТО. 6 апреля 2021 года Владимир Зеленский во время разговора с Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО — единственный путь к завершению войны на Донбассе.

