«Мы все потеряли время». Кулеба рассказал о переговорах по поставкам оружия до начала полномасштабного вторжения РФ

11 мая, 11:49
Цей матеріал також доступний українською
Кулеба заявил, что в поставках оружия Киеву было потеряно время (Фото:Stoyan Nenov/Reuters)

Кулеба заявил, что в поставках оружия Киеву было потеряно время (Фото:Stoyan Nenov/Reuters)

Киев просил Запад о поставках необходимого оружия за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России, и если бы было больше доверия, тысячи жизней могли быть спасены, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Наши партнеры действовали неохотно», — отметил он в интервью Politico.

Он вспомнил разговор, который состоялся у него в первые дни войны с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Видео дня

«Я спросил его, что, может быть, наконец-то пришло время поставить Украине ЗРК Patriot, потому что, знаете, это было на повестке дня в течение нескольких месяцев. И он сказал: Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но вы должны принять во внимание, что потребуется по крайней мере два или три месяца, чтобы обучить ваших людей, как их использовать», — рассказал украинский министр.

Читайте также:
«Оружие попадает в руки украинцев». Ракетные удары РФ не помешали поставкам вооружения в Украину — Пентагон

В то время, по признанию Кулебы, ни он, ни Блинкен не могли предположить, что война затянется так надолго.

Читайте также:
Петр Олещук
Петр Олещук
Не только ракетами. Как Россия борется с поставкой западных вооружений в Украину

«Но если бы нас с самого начала услышали обо всем оружии, которое мы должны получить, если бы нам не пришлось тратить часы и дни на объяснения партнерам в Европе и США, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили все это оружие. Мы бы обучили всех людей, и ситуация на местах была бы намного другой, была бы намного лучше. Именно здесь мы все потеряли время и позволили Путину получить то, что ему не следовало», — резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Позже он заявил, что несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у Вооруженных сил страны все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военная помощь Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X