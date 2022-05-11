«Мы все потеряли время». Кулеба рассказал о переговорах по поставкам оружия до начала полномасштабного вторжения РФ 11 мая, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что в поставках оружия Киеву было потеряно время (Фото:Stoyan Nenov/Reuters)

Киев просил Запад о поставках необходимого оружия за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России, и если бы было больше доверия, тысячи жизней могли быть спасены, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Наши партнеры действовали неохотно», — отметил он в интервью Politico.

Он вспомнил разговор, который состоялся у него в первые дни войны с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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«Я спросил его, что, может быть, наконец-то пришло время поставить Украине ЗРК Patriot, потому что, знаете, это было на повестке дня в течение нескольких месяцев. И он сказал: Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но вы должны принять во внимание, что потребуется по крайней мере два или три месяца, чтобы обучить ваших людей, как их использовать», — рассказал украинский министр.

В то время, по признанию Кулебы, ни он, ни Блинкен не могли предположить, что война затянется так надолго.

«Но если бы нас с самого начала услышали обо всем оружии, которое мы должны получить, если бы нам не пришлось тратить часы и дни на объяснения партнерам в Европе и США, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили все это оружие. Мы бы обучили всех людей, и ситуация на местах была бы намного другой, была бы намного лучше. Именно здесь мы все потеряли время и позволили Путину получить то, что ему не следовало», — резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Позже он заявил, что несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у Вооруженных сил страны все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

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