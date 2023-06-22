Главный раввин Украины рассказал сколько евреев выехали из России в Израиль с начала полномасштабной войны 22 июня, 14:56 После начала полномасштабной войны из России в Израиль выехали 65 тысяч евреев, тогда как из Украины — только 16 тысяч (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Главный раввин Украины Яков дов Блайх в интервью Radio NV рассказал, что после начала полномасштабной войны в Израиль из России выехало в разы больше евреев, чем из Украины.

«Интересно, что в Израиль с начала полномасштабной войны России против Украины выехало около 16 тысяч из Украины, а 65 тысяч — из России. Есть большое движение евреев из России, которые выезжают. Многие из них после получения израильского паспорта вернулись в Россию, им нужен был паспорт, чтобы когда-то можно было выехать или что-то делать», — рассказал Яков дов Блайх в эфире Radio NV.

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Главный раввин Украины выразил мнение, что для евреев сейчас опасней в России, чем в Украине. Он предположил, что российские власти могут обвинить евреев в проигрыше войны против Украины.

«Евреи жили в Украине более тысячи лет, и из этой тысячи лет были 50 или 60 лет, когда между украинцами и евреями было плохо. А при России евреи жили тысячу лет, и не было ни одного хорошего дня для еврейской общины при российской власти, и в империи, и в Советском Союзе и так далее», — сказал он также.

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В феврале 2023 года министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Израиль решили эмигрировать 15 тысяч украинских евреев.