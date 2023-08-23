Как с HIMARS и Leopard. Украина получит меньше 42 F-16, а летать они будут не раньше весны — Рахманин 23 августа, 14:25 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в кабине истребителя F-16 на датской авиабазе в городе Войенс, 20 августа 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Сергей Рахманин, рассказал Radio NV, что на самом деле Украина получит меньше 42 F-16, а летать они будут не раньше весны.

«Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды готовы поставить 42 F-16, которые будут сниматься с вооружения в Вооруженных силах Нидерландов. Это не означает, что мы получим 42 истребителя. Это означает, что в Нидерландах 42 истребителя, которые они теоретически могут нам передать. Но все ли они в рабочем состоянии, и сколько из них будет передаваться, и когда? Это еще вопрос времени. Условно говоря, какая-то часть этих истребителей, они пойдут на так называемые „доноры“ и будут использоваться в качестве запчастей», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

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Нардеп отметил, что похожей была ситуация с передачей Украине HIMARS и Leopard.

«Я помню, что насчитали чуть ли не 200, а у нас их всего два батальона», — заявил он.

Также Рахманин пояснил, что сроки поставки Украине истребителей еще практически не обсуждались и они зависят от трех обстоятельств. Первое из них, по словам нардепа, — темпы, которыми будут обучаться украинские пилоты.

«Стандартный срок обучения пилотов на F-16 составляет 32 месяца. Когда обсуждался вопрос обучения украинских пилотов, западные эксперты, исходя из навыков наших пилотов, говорили о том, что ускоренная программа будет составлять 18 месяцев. Сейчас говорят о том, что какую-то группу пилотов, наиболее опытных, наиболее обученных, готовы обучить за период четыре-шесть месяцев. Но все это пока теоретические цифры», — сказал он.

Еще одно условие, по словам Рахманина, — подготовка наземной инфраструктуры и персонала, который будет обслуживать и охранять истребители.

Кроме того, нардеп отметил, что сроки передачи Украине истребителей будут зависеть от того, как быстро партнеры Украины смогут привести их в надлежащее техническое состояние.

«Все западные страны постепенно переходят на более современный F-35, поэтому значительное, в некоторых странах подавляющее большинство F-16, они просто стоят. Их техническое состояние вызывает вопросы. Будут специальные комиссии, которые будут смотреть, когда, что, как. Можно этот истребитель подготовить за неделю, за месяц, за полгода или за год. Некоторые страны будут смотреть на то, потому что, еще раз говорю, часть истребителей стоит „на приколе“, то, что называется, часть используется, эксплуатируется и они являются элементом национальной безопасности каждой страны, они будут смотреть, насколько для них безопасно или опасно отдавать в то или иное время то или иное количество истребителей. То есть, это огромное количество факторов», — объяснил он.

Рахманин подытожил, что истребители Украина получит в следующем году, а «летать они будут, скорее всего, не раньше весны».

Нардеп объяснил, что первыми передать Украине истребители F-16 решились скандинавские страны, тем, что они собирались в ближайшее время отказываться от них и переходить на более современные самолеты.

Также он отметил, что от полугода до девяти месяцев скандинавские страны активно помогают Украине, что отчасти связано с лоббистскими усилиями балтийских стран, которые изменили точку зрения скандинавского общества на войну России против Украины.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно.

22 августа стало известно, что Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на F-16.

23 августа спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что в случае необходимости США готовы проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории.