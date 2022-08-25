Индия впервые не поддержала Россию, проголосовав за выступление Зеленского на Совбезе ООН 25 августа, 14:49 Постпред России в ООН Василий Небензя пытался заблокировать выступление Зеленского, его никто не поддержал (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

На заседании Совбеза ООН 24 августа Индия впервые не поддержала Россию, проголосовав за выступление президента Украины Владимира Зеленского во время процедурного голосования.

Как сообщает The Hindu, до этого с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия не поддерживала решения Совбеза ООН, а всегда воздерживалась от голосований.

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Нью-Дели неоднократно призывал российскую и украинскую стороны вернуться на путь дипломатии и диалога, а также выражал поддержку всем дипломатическим усилиям по прекращению войны между двумя странами.

24 августа в начале заседания представитель страны-агрессора РФ Василий Небензя потребовал провести процедурное голосование относительно участия Зеленского в режиме видеоконференции.

13 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Индия, проголосовали за его участие, РФ — против, Китай воздержался.

Совбез ООН собрался для обсуждения вопросов, связанных с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский во время обращения подчеркнул, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы и превратила территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в зону боевых действий. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее взять ситуацию на Запорожской АЭС под контроль, а страну-агрессора — полностью покинуть станцию.

Зеленский также предложил в следующем году провести в Украине Саммит будущего под эгидой ООН.

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