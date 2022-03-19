В Хезболле отрицают участие своих боевиков в войне РФ против Украины 19 марта, 06:31 Цей матеріал також доступний українською Боевики Хезболлы сидят на кузове грузовика с зенитным оружием возле сирийско-ливанской границы (Фото:REUTERS/Ali Hashisho)

Лидер ливанского шиитского террористического движения Хезболла Хасан Насралла отрицает отправку своих боевиков в Украину для участия в войне на стороне России.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

«Никто из Хезболлы — ни боец, ни эксперт — не выходил на эту арену или какую-либо из арен этих войн», — заявил лидер Хезболлы.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия уже отобрала около тысячи добровольцев армии сирийского диктатора Башара Асада и шиитской террористической организации Хезболлы для отправки в Украину во время полномасштабного вторжения РФ.

11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемников с Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.

15 марта Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека (SOHR) сообщил, что Россия подготовила более 40 тысяч сирийских боевиков, которые могут присоединиться к войне против Украины. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: стране-агрессору пока не удается перебросить наемников из Сирии или Ливии.

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