Канадский министр Саджан посетил Украину с неанонсированным визитом 13 октября, 10:16 Харджит Саджан посетил Львов, где встретился с мэром Андреем Садовым (Фото:Harjit Sajjan/Twitter)

В среду, 12 октября, министр международного развития Канады Харджит Саджан посетил Украину с неанонсированным визитом. Он прибыл во Львов, где провел ряд встреч.

«Вернулся в Украину. Лишь несколько дней назад российские ракеты прилетели на города по всей Украине, убивая невинных людей. Депутат Иван Бейкер и я приехали, чтобы выразить непоколебимую поддержку нашим правительством народу Украины, которое борется за свою свободу и страну», — написал Саджан в своем Twitter.

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Он рассказал, что во время визита встретился с людьми, которые пострадали от войны. Канадский министр добавил, что они «демонстрируют невероятную стойкость и неповиновение бессмысленной агрессии Путина».

Саджан подчеркнул, что Канада не ослабит поддержку Украины.

Во время своего визита во Львов он также встретился с мэром города Андреем Садовым.

Канада поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая финансовую и военную помощь. Оттава также вводит санкции против РФ.

12 октября Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 47 млн долларов, который будет включать боеприпасы и зимнюю одежду для защитников Украины.