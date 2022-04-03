Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не будет вводить экономические санкции против России. Президентка утверждала обратное

3 апреля, 17:33
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Ираклий Гарибашвили (Фото:Irakli Garibashvili/facebook.com)

Ираклий Гарибашвили (Фото:Irakli Garibashvili/facebook.com)

Тбилиси не будет вводить экономические санкции против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в воскресенье, 3 апреля, пишет Новости Грузия. Ранее президентка страны утверждала обратное.

Гарибашвили неоднократно повторял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, поскольку это «противоречит национальным интересам».

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«Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», – сказал он.

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По мнению грузинского премьера, страна должна быть очень осторожной и «не повторять ошибок», учитывая «военные конфликты» на своей территории.

«Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны», — заявил он.

В то же время, как пишет издание, Грузии пришлось ввести ряд ограничений против РФ в банковской и финансовой отраслях, поскольку страна является частью мирового сообщества. В частности, в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard, выпущенными российскими банками, а местным финорганизациям запрещено пользоваться платежной системой РФ Мир.

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31 марта президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна присоединяется ко всем введенным Западом экономическим санкциям против России — это произошло спустя более чем месяц с начала вторжения РФ.

Когда правительство Грузии заявило, что Тбилиси не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России за вторжение в Украину, на улицы городов вышли тысячи жителей страны, не согласных с этим решением.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Грузия Санкции против России Ираклий Гарибашвили Экономические санкции Война России против Украины

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