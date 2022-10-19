Греция начала поставки Украине БМП-1 — Кулеба 19 октября, 15:58 Греция передаст Украине БМП-1, а взамен получит современные Marder (Фото:Bundeswehr)

Греция начала передачу Вооружённым силам Украины БМП-1 для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом в Киеве.

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«Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны», — отметил он.

Кулеба добавил, что Греция также знает запрос Киева о необходимости усилить систему ПВО и будет его обрабатывать.

В середине сентября Минобороны Греции договорилось с Германией о передаче ВСУ 40 советских БМП-1. Взамен страна получит из ФРГ современные Marder.

Ранее спикер греческого правительства подтверждал, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1,

