В ГУР прокомментировали информацию по утечке Пентагона о подготовке ударов по Москве в годовщину вторжения 26 апреля, 14:37 Группа людей наблюдает за закатом на фоне Кремля. (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Представитель прессслужбы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV прокомментировал информацию по утечке документов Пентагона о том, что Украина якобы готовила удары по Москве в годовщину вторжения России, но отказалась от этих планов по просьбе США.



В эфире Radio NV Юсов напомнил, что Министерство юстиции США расследует утечки, и уже известно, что часть документов сфальсифицирована, а часть — видоизменена.

«Точно можем комментировать, что Украина абсолютно самостоятельна в принятии решений по защите и восстановлению суверенитета, противодействию российской военной агрессии. Все остальное — это слухи, и мы их комментировать не будем», — заявил представитель ГУР.

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24 апреля издание The Washington Post сообщило, что в секретном докладе Агентства национальной безопасности США говорилось, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов приказал одному из своих офицеров «готовиться к массированным ударам 24 февраля … с использованием всего, что есть у ГУР».

Также сообщалось, что чиновники в Вашингтоне тайно наблюдали за планами украинцев, а в Белом доме опасались, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля, и что 22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР «по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары» по Москве. Эта информация стала частью массива секретной информации, которая недавно была слита в Сеть. Однако в документах не объясняется, кто именно вмешался, и почему украинцы согласились отменить атаки.

17 апреля Кирилл Буданов рассказал о возможностях украинских беспилотников, заявив, что они способны долетать «в Москву и дальше».

