Байден назвал войну в Украине глобальной проблемой 24 мая, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден считает войну России против Украины не только европейской, но и глобальной проблемой.



Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом он заявил в Токио на полях саммита QUAD — альянса, в который, кроме США, входят также Австралия, Индия и Япония, сообщает DW.

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По словам Байдена, он и его администрация будут бороться за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

«Нападение России на Украину только подчеркивает важность этих целей основополагающих принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета. Международное право, права человека нужно защищать независимо от того, где в мире их нарушают», — отметил американский президент.

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