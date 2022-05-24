Байден назвал войну в Украине глобальной проблемой

24 мая, 12:05
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден считает войну России против Украины не только европейской, но и глобальной проблемой.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом он заявил в Токио на полях саммита QUAD — альянса, в который, кроме США, входят также Австралия, Индия и Япония, сообщает DW.

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По словам Байдена, он и его администрация будут бороться за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

«Нападение России на Украину только подчеркивает важность этих целей основополагающих принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета. Международное право, права человека нужно защищать независимо от того, где в мире их нарушают», — отметил американский президент.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Джо Байден Война России против Украины

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