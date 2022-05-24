Байден назвал войну в Украине глобальной проблемой
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден считает войну России против Украины не только европейской, но и глобальной проблемой.
Война России против Украины — главные события 24 мая
Об этом он заявил в Токио на полях саммита QUAD — альянса, в который, кроме США, входят также Австралия, Индия и Япония, сообщает DW.
По словам Байдена, он и его администрация будут бороться за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.
«Нападение России на Украину только подчеркивает важность этих целей основополагающих принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета. Международное право, права человека нужно защищать независимо от того, где в мире их нарушают», — отметил американский президент.
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