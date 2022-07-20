Главы МИД Чехии и Австрии прибыли в Украину 20 июля, 12:53 Александер Шалленберг и Ян Липавский посетили пострадавшие от войск РФ города под Киевом (Фото:Alexander Schallenberg/Twitter)

В среду, 20 июля, министры иностранных дел Австрии и Чехии Александер Шалленберг и Ян Липавский прибыли в Украину.

Министры прибыли в Киев на поезде.

Видео прибытия опубликовал в своем Twitter Липавский. Он отметил, что во время визита ожидаются встречи с представителями украинской власти.

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Шалленберг опубликовал фото на фоне разрушенных российскими снарядами домов и самолета Мрія.

«Рад наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Ужасно видеть, что жестокая агрессивная война России сделала с этой прекрасной страной и ее народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину», — написал он в своем Twitter.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украину посетили ряд мировых лидеров. Многие из них во время визитов ездили в Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами увидеть последствия зверств российских оккупантов.

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