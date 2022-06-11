«Предварительный смотр мира хаоса». Глава Пентагона назвал войну в Украине «историческим кризисом», поднимающим ряд вопросов 11 июня, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:Win McNamee/Pool via REUTERS)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой «исторический кризис» и напомнило миру об опасности подрыва международного порядка.

Об этом он сказал на форуме Шангри-Ла в Сингапуре, сообщает Минобороны США.

Остин подчеркнул, что большие последствия войны будет испытывать не только Европа, но и весь мир. По его словам, «украинский кризис» поднимает перед всеми такие вопросы: «Имеют ли значение правила? Имеет ли значение суверенитет? Имеет ли значение система, которую мы построили вместе?»



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Он добавил, что теперь партнеры Штатов понимают: меньшие страны имеют право мирно разрешать споры со своими более крупными соседями. Поэтому Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и другие государства помогли Украине, сказал глава Пентагона.

«Вторжение России в Украину — это то, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Это то, что происходит, когда великие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей. И это предварительный смотр возможного мира хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить. Потому мы понимаем, что можем потерять», — подчеркнул Остин.

Он призвал всех использовать момент, чтобы объединиться для достижения общих целей и укрепить международный порядок, основанный на правилах.

Ранее Остин говорил, что общая стратегия российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине неизвестна.



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