Глава Пентагона заявил, что с середины февраля не может дозвониться Шойгу 7 апреля, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во время слушаний в Сенате, что не может связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

По словам Остина, он и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли неоднократно пытались поговорить с Шойгу и российским генералом Валерием Герасимовым, но безуспешно:



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«И председатель, и я сам часто пытались связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить поддержание диалога… С середины февраля — без особых успехов, потому что русские не ответили».

В то же время Ллойд и Милли регулярно общаются с украинскими коллегами.

После начала полномасштабной войны России против Украины президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником, головорезом и призвал расследовать преступления его армии в Украине. Глава Белого дома не планирует разговаривать с Путиным.

В марте Шойгу на две недели пропал из публичного пространства. По данным The New York Times, на фоне потерь и неудач российских оккупантов в Украине между ним и Путиным растет напряжение.

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