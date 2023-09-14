Глава Минобороны Италии надеется на окончание войны в Украине через 7−8 месяцев

14 сентября, 11:54
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Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется, что в течение ближайших 7−8 месяцев появятся «попытки решения» развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Об этом он заявил во время визита в Лондон в среду, 13 сентября, сообщает RaiNews.

Крозетто подчеркнул, что условием для любой дипломатии должно быть прекращение огня со стороны Москвы, а целью гипотетических переговоров — «восстановление международной законности».

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«Как известно, контрнаступление против российских войск не прогулка в парке. Надеюсь, что в достаточно короткие сроки — ближайшие 7−8 месяцев — может быть попытка завершить войну в Украине… Нужно, чтобы Россия прекратила бомбардировки Украины хотя бы на один день», — сказал итальянский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, пока российские войска находятся на территории Украины и совершают военные преступления, убивая мирных жителей.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на фоне контрнаступления ВСУ Киев к диалогу с Москвой никто из западных союзников не вынуждает.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Италия Переговоры с Россией Война России против Украины

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