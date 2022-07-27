Глава МИД Словении приехала в Украину 27 июля, 12:22 Файон посетила разрушенный российскими оккупантами Ирпень (Фото:Tanja Fajon/Twitter)

В среду, 27 июля, министр иностранных дел Словении Таня Файон прибыла в Украину с визитом.

«Только что приехала в Киев. Здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словении Украине и ее мужественному народу», — написала она в своем Twitter.

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В ходе своего визита Файон посетила пострадавший от действий российских оккупантов Ирпень.

«Посетили разрушительные последствия российской военной оккупации в Ирпене. Украинская сторона выразила желание, чтобы словенские муниципалитеты помогли в послевоенном восстановлении города», — резюмировала она.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.





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