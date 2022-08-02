Глава МИД Польши прибыл в Украину

2 августа, 11:57
Збигнев Рау прибыл в Киев на поезде УЗ (Фото:PLinOSCE/Twitter)

Збигнев Рау прибыл в Киев на поезде УЗ (Фото:PLinOSCE/Twitter)

Во вторник, 2 августа, министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау прибыл с визитом Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе польского председательства в ОБСЕ в 2022 году в Twitter.

«Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине», — отметили там.

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Рау прибыл в Киеве на поезде Укрзализныци.

https://twitter.com/PLinOSCE/status/1554376219961212933

Он также уже посетил Бучу, где российских оккупанты совершали зверства против мирных жителей.

«Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, не будут забыты. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Рау.

https://twitter.com/PLinOSCE/status/1554387214775320577

Польша поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В конце мая в Киев прибыл президент Польши Анжей Дуда. Он также выступил в Верховной Раде с речью.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Польша Буча Война России против Украины Збигнев Рау

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