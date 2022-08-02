Глава МИД Польши прибыл в Украину 2 августа, 11:57 Збигнев Рау прибыл в Киев на поезде УЗ (Фото:PLinOSCE/Twitter)

Во вторник, 2 августа, министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау прибыл с визитом Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе польского председательства в ОБСЕ в 2022 году в Twitter.

«Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине», — отметили там.

Видео дня

Рау прибыл в Киеве на поезде Укрзализныци.

Он также уже посетил Бучу, где российских оккупанты совершали зверства против мирных жителей.

«Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, не будут забыты. Виновные будут привлечены к ответственности», — отметил Рау.



Польша поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В конце мая в Киев прибыл президент Польши Анжей Дуда. Он также выступил в Верховной Раде с речью.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.