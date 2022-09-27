Глава МИД Франции прибыла в Украину

27 сентября, 11:17
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Катрин Колонна находится в Киеве с рабочим визитом (Фото:@MinColonna)

Катрин Колонна находится в Киеве с рабочим визитом (Фото:@MinColonna)

Во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Украину.

Она находится с рабочим визитом в Киеве.

«Доброе утро Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину», — написала Колонна в своем Twitter.

https://twitter.com/MinColonna/status/1574668821071364098

Это уже второй визит главы МИД Франции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Видео дня

30 мая Колонна посетила Бучу. Во время поездки она также передала украинским властям оборудование для обеспечения гражданской безопасности — пожарные машины и машины скорой помощи.

https://www.youtube.com/watch?v=Ngb-ZLBQ5t0&t=5s

Франция системно поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов, оказывая финансовую и военную помощь.

На данный момент стороны работают над поставкой новых САУ CAESAR украинской армии.

16 июня Киев посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Франция Война России против Украины Катрин Колонна

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