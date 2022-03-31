Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности — глава МИД Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна готова предоставить Украине гарантии безопасности после окончания войны.
Такое заявление Бербок сделала 30 марта в интервью ARD, сообщает Die Zeit.
Война России против Украины — последние новости
«Если нужны гарантии, то Германия тоже будет там (в перечне стран-гарантов. — ред.) и даст гарантии», — сказала министр.
Бербок добавила, что Германия «полностью солидарна, на 100% с Украиной».
Однако министр отметила, что переговоры между Украиной и Россией не находятся в шаге от прорыва. По словам Бербок, то, что российская сторона подразумевает под гарантиями или нейтралитетом, отличается от видения украинской стороны.
В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.
Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.
По словам советника главы Офиса президента и члена украинской делегации Михаила Подоляк, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи Зеленского и Путина.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.