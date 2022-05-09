Генсек Совета Европы прибыла в Украину и посетила Бородянку и Ирпень

9 мая, 14:08
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Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину с визитом (Фото:@MarijaPBuric/Twitter)

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину с визитом (Фото:@MarijaPBuric/Twitter)

В понедельник, 9 мая, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой она посетила Бородянку и Ирпень Киевской области, где российские оккупанты совершали военные преступления в отношении украинцев.

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«Я потрясена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я впечатлена стойкостью украинского народа. Мы, Совет Европы, стоим с Украиной», — написала она в своем Twitter.

https://twitter.com/MarijaPBuric/status/1523580606273433601

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Совет Европы Ирпень Война России против Украины Бородянка

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