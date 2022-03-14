«Леденящее кровь развитие событий». Генсек ООН считает возможным перспективу ядерного конфликта 14 марта, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что перспектива ядерного конфликта стала возможной из-за российской агрессии против Украины.

«Растущая обеспокоенность относительно российских ядерных сил — это леденящее кровь развитие событий. Перспектива ядерного конфликта, которая считалась немыслимой раньше, теперь кажется возможной», — сказал он во время брифинга.

Гутерриш добавил, что должна быть сохранена безопасность ядерных объектов в Украине, которые атакует Россия.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.