Гутерриш после разговора с Путиным заявил, что до окончания войны еще далеко
Антонио Гутерриш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 14 сентября, провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.
После разговора Гутерриш сказал журналистам на брифинге, что «мы далеки от окончания войны».
«Прекращения огня не предвидится. Я бы солгал, если бы сказал, что это произойдет», — заявил он.
По словам генсека ООН, он обсудил с главой кремлевского режима ситуацию с военнопленными, и Путин сказал, что Россия якобы не будет мешать миссии ООН в Еленовку, где оккупанты устроили теракт в колонии и убили десятки военнопленных украинцев.
Также Гутерриш обсуждал с Путиным Запорожскую АЭС и перспективы расширения соглашения об экспорте зерна на фоне разговоров о возможном экспорте удобрений из страны-агрессора.
Антониу Гутерреш в августе приезжал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.
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