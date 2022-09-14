Гутерриш после разговора с Путиным заявил, что до окончания войны еще далеко 14 сентября, 21:47 Антонио Гутерриш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 14 сентября, провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

После разговора Гутерриш сказал журналистам на брифинге, что «мы далеки от окончания войны».



«Прекращения огня не предвидится. Я бы солгал, если бы сказал, что это произойдет», — заявил он.

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По словам генсека ООН, он обсудил с главой кремлевского режима ситуацию с военнопленными, и Путин сказал, что Россия якобы не будет мешать миссии ООН в Еленовку, где оккупанты устроили теракт в колонии и убили десятки военнопленных украинцев.

Инфографика: НВ

Также Гутерриш обсуждал с Путиным Запорожскую АЭС и перспективы расширения соглашения об экспорте зерна на фоне разговоров о возможном экспорте удобрений из страны-агрессора.



Антониу Гутерреш в августе приезжал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

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