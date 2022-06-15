«Похоже на Первую мировую». Генерал армии США Милли рассказал о проблемах России на Донбассе 15 июня, 22:34 Цей матеріал також доступний українською Марк Милли в Брюсселе, 15 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли прокомментировал ситуацию на Донбассе и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются российские оккупанты в ходе полномасштабного вторжения.

Во время совместного брифинга с министром обороны США Ллойдом Остином в среду, 15 июня, Милли отметил, что самые значимые битвы сейчас происходят в Луганской области. По его словам, Северодонецк может быть захвачен российскими оккупантами на три четверти, но защитники Украины «сражаются улица за улицей, здание за зданием».



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На соответствующий вопрос Милли ответил, что не считает захват армией страны-агрессора Донбасса «неизбежным». В то же время он сказал, что у российских оккупантов значительное преимущество по количеству артиллерии и дальности стрельбы.

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"…Но россияне столкнулись со множеством проблем — у них проблемы с командованием и контролем, логистикой, проблемы с моральным духом, руководством и широкий спектр прочих проблем. Украинцы сражаются героически… Россияне продвигаются [на Донбассе] очень медленно, идет очень тяжелая война на истощение, практически как в Первой мировой войне. И россияне несут огромные потери", — добавил он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 32,7 тыс. человек личного состава, 1440 танков, 722 артиллерийские системы, 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 беспилотник, 13 кораблей и катеров и не только.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что противник сосредоточил на севере Луганской области основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях.

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