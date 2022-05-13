G7 планирует предоставить Украине бюджетную поддержку на 30 млрд евро — Spiegel 13 мая, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Страны G7 готовят пакет помощи для Украины (Фото:G7)

G7 планирует предоставить Украине бюджетную поддержку в размере 30 млрд евро, пишет Spiegel со ссылкой на свои источники.

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По данным собеседников издания, о таком решении объявят уже на следующей недели, сейчас идут переговоры.

Отмечается, что Украина подсчитала свои финансовые потребности до конца года.

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«Около пяти миллиардов евро в месяц потребуется, например, для выплат бюджетникам или пенсионерам, которые Украина, по информации из Киева, не может покрыть самостоятельно. Международный валютный фонд считает эти расчеты понятными и приходит к аналогичным цифрам», — говорится в сообщении.

Помощь должна предоставляться в виде кредитов и грантов. Таким образом, Киеву не придется выплачивать всю сумму обратно.

Предоставление 30 млрд евро помощи также предполагает, что боевые действия закончатся в течение года.

США, ЕС и ряд других западных стран оказывают масштабную поддержку Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Европейский союз решил выделить Украине дополнительные 500 млн евро помощи на военные нужды для защиты от РФ. Эти дополнительные средства будут направлены на закупку тяжелых вооружений, включая бронемашины, танки, артиллерию и боеприпасы.



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