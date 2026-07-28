«Я с первого дня войны говорил: война перекинется на территорию России, это неизбежно», — говорит NV юрист и YouTube-блогер Марк Фейгин, проживающий во Франции. И рассказывает, как, по его мнению, будут развиваться события дальше.

«Мы видели и слышали каждый беспилотник, а они летели десятками», — так семья предпринимателя, живущая недалеко от подмосковного Коледино и шьющая чехлы для телефонов под брендом Twoss.case, описала российскому изданию Черта ночь атаки на склад российского маркетплейса Wildberries. Предприниматель и его жена признавались, что больше всего испугались за детей, находившихся вместе с ними дома.

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За одну неделю украинские дроны поразили склады Wildberries в Котовске, Электростали, Краснодаре и Невинномысске. В ночь на 24 июля загорелись логистические хабы сразу в Шушарах и Новосаратовке под Санкт-Петербургом, а также в оккупированном Симферополе. Совокупные убытки продавцов и производителей, согласно оценкам, которые приводит Meduza, могут достигать 150 млрд рублей.

Примечательно, что в своих видеообращениях российские предприниматели не упоминают ни ВСУ, ни войну: главными адресатами становятся покупатели, которых просят заказывать больше, чтобы было чем платить зарплаты и аренду. Предел откровенности — слова семьи из Коледино о том, что государство может помочь лишь одним: наконец закончить всё это и подарить своим гражданам мирное небо.