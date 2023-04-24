Украина не получит F-16 даже через полгода — Рахманин 24 апреля, 16:54 F-16 Воздушных сил Тайваня (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что Украина не получит от партнеров самолеты F-16 даже через полгода.

«Если даже сейчас… будет политически принципиальное согласование вопроса о предоставлении Украине авиации, например, многоцелевых истребителей F-16, если даже прямо сейчас будет согласовано, эти самолеты Украина не получит ни завтра, ни послезавтра, ни даже через полгода, потому что для этого нужно обучение пилотов, перебрасывание самолетов, создание дополнительных аэродромов, посадочных полос, защищенных подземных ангаров, где можно было бы спрятать эти самолеты. То есть, это не вопрос завтра», — заявил Рахманин в эфире Radio NV.

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По словам нардепа, "насколько длинной историей" является передача Украине F-16 "спорят даже специалисты".

По его словам, американцы утверждают, что качественное обучение пилотов на F-16 должно длиться 18 месяцев. В то же время, Рахманин предположил, что украинские пилоты могли бы ускорить процесс обучения и завершить его за год.

Нардеп добавил, что F-16 «невозможно ставить на имеющиеся наши аэродромы со взлетно-посадочной полосой» как по техническим причинам, так и из-за риску поражения.

«Поэтому для того, чтобы обезопасить эти самолеты от ракетных обстрелов, от возможных диверсий, нужно подготовить для них инфраструктуру. Надо подготовить конкретные взлетно-посадочные полосы, нужно подготовить защищенные ангары, нужно развернуть дополнительные аэродромы», – сказал он.

Рахманин предположил, что этот вопрос рассматривается, но добавил, что не думает, «что есть четкие сроки, что мы это сделаем за три-пять месяцев».

«Это очень важный, сложный, комплексный вопрос. И никто за его прямое решение сейчас не берется, потому что нет политического решения», — пояснил нардеп.

24 апреля спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что украинским летчикам понадобится менее полугода для овладения истребителями F-16. По его словам, к такому выводу пришли после оценки навыков двух украинских летчиков с боевым опытом в США.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине – это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 меньше, чем за полгода.