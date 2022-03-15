15 россиян и 9 организаций. Евросоюз ввел дополнительные санкции против РФ из-за войны в Украине 15 марта, 20:10 Цей матеріал також доступний українською ЕС наложил ограничения на 15 человек и девять организаций из России (Фото:oleg_mit/Pixabay)

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, которая развязала войну в Украине. Об этом сообщается в публикации в Официальном журнале Евросоюза.

ЕС наложил ограничения на 15 человек, среди которых миллиардер Роман Абрамович, миллиардер Герман Хан, миллиардер и сенатор Сулейман Керимов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина.

В санкционный список также попали девять организаций из России: «Рособоронэкспорт», «УралВагонЗавод», «Роснефть-Аэро», холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод», холдинг «Вертолеты России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

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