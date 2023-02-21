Евросоюз продлил санкции против России за захват территорий Украины 21 февраля, 10:22 Санкции ЕС против России будут действовать до 24 февраля 2024 года (Фото:Olga Nayda/Unsplash)

Евросоюз продлил санкции против России за аннексию захваченных территорий Украины на год — до 24 февраля 2024 года.

Как говорится в официальном журнале ЕС, речь идет о санкциях, введенных за день до полномасштабного вторжения России в Украину в ответ на «признание» псевдореспублик «Л/ДНР».

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В октябре 2022 года эти санкции расширили после того, как Россия провела на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей незаконные «референдумы» и объявила об аннексии.

«Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания в отношении незаконной российской аннексии. Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права», — отметили там.

Решение официально вступит в силу 23 февраля.

С 23 по 27 сентября 2022 года российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, а затем объявила о присоединении этих захваченных территорий к РФ.

Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью, а весь правый берег Херсонской области, включая Херсон, ВСУ освободили в ходе контрнаступления в ноябре.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.