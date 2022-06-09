«Гражданские не должны быть целью». Еврокомиссар по гуманитарным вопросам посетил Ирпень 9 июня, 14:59 Цей матеріал також доступний українською Янез Ленарчич осудил преступления войск РФ в Ирпене (Фото:@JanezLenarcic)

В четверг, 9 июня, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич посетил Ирпень Киевской области.

«Сегодня я был в Ирпене. Я был глубоко потрясен зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть целью, никогда и нигде», — написал он в своем Twitter.

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Ленарчич осудил российские атаки на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, назвав их преднамеренными.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.





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