«Гражданские не должны быть целью». Еврокомиссар по гуманитарным вопросам посетил Ирпень

9 июня, 14:59
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Янез Ленарчич осудил преступления войск РФ в Ирпене (Фото:@JanezLenarcic)

Янез Ленарчич осудил преступления войск РФ в Ирпене (Фото:@JanezLenarcic)

В четверг, 9 июня, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич посетил Ирпень Киевской области.

«Сегодня я был в Ирпене. Я был глубоко потрясен зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть целью, никогда и нигде», — написал он в своем Twitter.

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Ленарчич осудил российские атаки на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, назвав их преднамеренными.

https://twitter.com/JanezLenarcic/status/1534843154108764164

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

https://www.youtube.com/embed/_-TrVmDqLlY

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ирпень Война России против Украины

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