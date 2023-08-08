«Не Советский Союз времен Сталина, а Польша времен Гитлера». Профессор Еля о том, что будет, если победит Путин 8 августа, 13:39 Профессор Йельского университета Джейсон Стэнли считает, что если Владимир Путин победит в войне против Украины, массовое физическое уничтожение украинцев может принять невероятные формы (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Профессор Йельского университета Джейсон Стэнли в интервью NV высказал мнение, что, если российский диктатор Владимир Путин победит в войне против Украины, его режим будет более жестоким, чем советский.

«Советский союз был Империей зла, но порядок, который на территории Украины будет пытаться построить Путин в случае победы, будет гораздо более жестоким. Это будет не Советский союз времен Сталина, а Польша времен Гитлера, где массовое физическое уничтожение украинцев может принять невероятные формы. Он не хочет уже просто инкорпорировать Украину, он хочет поглотить и навязать Украине величие русской нации», — заявил Стэнли в интервью NV.

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По словам профессора Йельского университета, люди в Европе понимают, почему этого не должно произойти, ведь Путин несет угрозу возвращения фашизма в Европе.

«Путин нацелен на каждую демократию в мире. Он финансирует все ультраправые, фашистские, антидемократические движения везде. Мы только что видели в Африке ряд переворотов, за которыми тоже стоит Россия и ее прокси. Враг Путина — это демократия», — подчеркнул Стэнли.

В июне политический обозреватель Виталий Портников в интервью Radio NV заявил, что российское общество стремительно радикализируется и может стать по-настоящему фашистским и значительно опаснее для Украины.