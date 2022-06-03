Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину 3 июня, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз готовится отказаться от импорта российский нефти (Фото:Alexandre Lallemand/Unsplash)

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, новые ограничения затронут также и Беларусь.

«Сегодняшним пакетом мы усиливаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым лишаем Россию огромного источника доходов. Мы отключаем несколько ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, произошедшие в Буче и Мариуполе, и запрещаем большее количество субъектов дезинформации, активно содействующих военной пропаганде президента Путина», — отметили там.

Видео дня

Согласованный пакет включает в себя ряд мер.

Нефть

ЕС принял решение запретить закупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других очищенных нефтепродуктов.

Предусмотрено временное исключение для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны-члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют реальных альтернативных вариантов.

Болгария и Хорватия также будут пользоваться временными отступлениями в отношении импорта российской сырой нефти морским путем.

Отключение российских и белорусских банков от SWIFT

ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений (SWIFT) еще на три российских — Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк, а также белорусский Банк развития и реконструкции.

ЕС ввели эмбарго нефти. Как бесится РФ – Лана Зеркаль https://www.youtube.com/embed/X8-p4lQZ07g

Телевещание

ЕС приостанавливает вещательную деятельность в ЕС еще трех российских государственных компаний: РТР Россия/РТР Планета, Россия 24/Россия 24 и ТВ Центр Интернешнл.

«Эти структуры использовались российским правительством как инструменты манипулирования информацией и продвижения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов», — отметили в Совете ЕС.

Ограничения на экспорт

ЕС расширяет список физических и юридических лиц, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. В этот список включены как российские, так и белорусские организации.

Кроме того, ЕС расширит список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. В него войдут 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Консультационные услуги

ЕС запретит предоставлять России бухгалтерские услуги, услуги по связям с общественностью и консалтинговые услуги, а также облачные услуги.

Персональные санкции

ЕС решил ввести дополнительные санкции против физических и юридических лиц: ответственных за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе, деятелей, поддерживающих войну, ведущих бизнесменов и членов семей, включенных в список олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний в сфере обороны и финансовой организации.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%. Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.