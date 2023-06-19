Евросоюз отреагировал на ситуацию с украинскими военнопленными в Венгрии 19 июня, 18:13 Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных и коммуникацию по этому поводу с Украиной (Фото:Кадр видео European Commission via Facebook)

Ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано прокомментировал ситуацию с украинскими военнопленными, которых Россия передала Венгрии, после заявления МИД Украины, что страна удерживает их и к ним не допускают украинских консулов.

«Россия должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизнь опасности. Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями», — заявил Стано в комментарии Delfi.

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19 июня спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что 11 украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии без ведома Украины, до сих пор находятся на территории последней страны. Дипломаты безуспешно пытались установить с ними прямой контакт в течение последних дней.

По его словам, это, а также полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

«Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины», — рассказал Николенко.

Спикер МИД говорит, что Будапешт игнорирует попытки украинской стороны наладить «конструктивный диалог» через официальные дипломатические каналы и такие действия «ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию». Николенко говорит, что их можно квалифицировать как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных украинцах и доступ для украинского консула. Во время встречи с временным поверенным отметили необходимость координации взаимодействия «по таким чувствительным вопросам».

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и лица 11 пленных защитников.