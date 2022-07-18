ЕС утвердил новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро 18 июля, 14:54 Совет ЕС одобрил выделение 500 млн евро для военной помощи Украины (Фото:Markus Spiske/Unsplash)

Совет ЕС одобрил выделение еще 500 млн евро на военную помощь Украине из Европейского фонда мира.

Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

«Европа продолжает выступать за мир и защиту наших ценностей. Приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках Европейского фонда мира», — отметил он.

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Мишель добавил, что поддержка ЕС в виде военной техники для Вооруженных сил Украины сейчас составляет уже 2,5 млрд евро.

Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется за счет вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза.

Четвертый транш в 500 млн евро по данной программе был одобрен 17 мая.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны оказывают Киеву военную помощь, в частности, идут поставки тяжелого вооружения, необходимого для борьбы с оккупантами.





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