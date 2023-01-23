Евросоюз согласовал военную помощь Украине на 500 млн евро — Reuters

23 января, 17:38
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Евросоюз в понедельник, 23 января, согласовал дополнительную военную помощь Украине на сумму 500 млн евро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, решение приняли 27 министров иностранных дел ЕС во время встречи в Брюсселе. Европейский дипломат сказал, что пакет на 500 млн евро одобрили вместе с дополнительными 45 млн на «нелетальное оборудование» для тренировочной миссии ЕС для Украины. Это подтвердили еще два источника.

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Сообщается, что Венгрия одобрила транш в 500 млн, но выступила против новых санкций, «особенно если они ограничат сотрудничество Будапешта с Москвой в сфере атомной энергетики».

Как ожидалось, министры обсудят использование замороженных российских активов для восстановления Украины и десятый пакет санкций против страны-агрессора России.

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января украинские защитники получат больше артиллерии и снарядов, несколько сотен боевых машин, ракеты для реактивных систем и не только, заявил президент Владимир Зеленский.

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Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

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Инфографика: NV

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

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До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

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Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что правительство в ближайшее время примет решение по поставкам Leopard 2 Украине.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Военная помощь Война России против Украины

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