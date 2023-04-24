Хочет стать альтернативой Китаю. Евросоюз работает над тем, чтобы союзниками Украины стали еще четыре «приоритетные страны» — Politico 24 апреля, 19:32 Сюжет Встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Бразилии Лулы да Силвы (Фото:REUTERS / Ueslei Marcelino)

На этой неделе официальные лица ЕС распространили конфиденциальное сообщение, в котором подробно описано несколько индивидуальных планов по четырем ключевым «приоритетным странам», чтобы убедить их изолировать Россию, вооружать Украину и сдерживать Китай, пишет Politico.



Речь идет о Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстане.

В документе описывается где и как, по мнению ЕС, возможен прогресс в каждой из них, пишет издание. Ожидается привлечение возможных торговых соглашений, но документ выходит далеко за рамки этого, предлагая индивидуальные предложения, которые ЕС может сделать по энергетике, миграции, экономическому развитию или координации безопасности. Таким образом ЕС предпочитает пряник кнуту.

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Больше друзей в противостоянии автократам

Необъявленная цель этих планов получить больше друзей и построить экономику нового поколения, не подстраиваясь под автократов.

Politico пишет о нескольких тревожных упоминаниях о России и Китае, которые пытаются оказывать глобальное влияние или ведут себя дестабилизирующе.

«Мы оказались в конкурентной геополитической среде: не только борьба нарративов, но и борьба предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить отношения с ними», — утверждается в документе.

Европейские министры иностранных дел намерены обсудить изложенную в документе стратегию на встрече в Люксембурге 24 апреля.

Один из высокопоставленных европейских чиновников отметил, что это — «большая переориентация … нашей внешней политики — не нашей внешней политики, конечно, а того, как мы это делаем».

Меморандум отражает борьбу Евросоюза за влияние на страны Латинской Америки, Африки и Азии на 14-й месяц войны в Украине, причем в этой борьбе ЕС конкурирует с «миллиардами, которые разбрасывает Китай», пишет Politico.

Издание цитирует дипломата, утверждающего, что конечной целью новой стратегии будет каким-то образом предложить альтернативу, которая может быть более привлекательной, чем то, что предлагает Китай.

Каждая из четырех перечисленных стран представляет потенциальную точку опоры ЕС в регионах, где западные союзники борются за влияние и ресурсы с Россией и Китаем. Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, а Казахстан владеет нефтью и газом в Центральной Азии.

Эти факторы четко описаны в таблице для каждой страны, где перечислены «интересы ЕС» в стране, «интересы» страны, а затем «вызовы» и «возможности», сообщает Politico. В списке Бразилия и Чили идут первыми.

Латинская Америка на первом месте

«Среди наших лидеров существует твердое убеждение, что Латинская Америка и Карибский бассейн являются ключевыми», — заявил еще один высокопоставленный чиновник. Он добавил, что регион разделяет «наши демократические принципы» и «веру в то, что нужно поддерживать многостороннюю систему».

В частности, ЕС видит возможность в Бразилии, где ультраправого националиста Жаира Болсонара сменил на посту президента ветеран латиноамериканских левых Луис Инасио Лула да Силва.

«Действующее правительство демонстрирует признаки готовности к активизации сотрудничества», — отмечается в документе.

Также в нем сказано, что Бразилия хочет, чтобы «ее признавали и относились к ней как глобальному игроку» и стремится «улучшить доступ к рынку ЕС для сельскохозяйственной продукции». Соответствующий сигнал Лула да Силва дал во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в январе 2023 года. В то же время, президент Бразилии ответил отказом на просьбу Шольца поддержать Киев оружием и боеприпасами.

«Если один не хочет, двое не могут воевать», — заявил Лула да Силва журналистам, имея в виду, что Украина также сыграла свою роль во вторжении России.

В документе выражается обеспокоенность этой позицией и «следом Китая» в попытке Бразилии присоединиться к международному соглашению Всемирной торговой организации.

ЕС пытается возобновить торговое соглашение Меркосур со странами Южной Америки, которое больше не действует, и считает Бразилию жизненно важной частью этих усилий. Бразилия поддерживает это соглашение, и, по словам Лулы да Силвы, хочет, чтобы ее «признавали и относились к ней как к глобальному актеру».

Также в документе отмечается, что Бразилия не хочет полагаться на Россию и Беларусь в поставках удобрений, что позволяет ЕС сосредоточиться на «зеленых и цифровых переходах» вместе с новым президентом страны.

Следующей целью ЕС является Чили, тоже недавно избравшая левого лидера — Габриэля Борика. В документе выражается обеспокоенность тем, что «ультралевые Чили подвергают сомнению торговые соглашения», но в то же время Чили рассматривается как союзник в «зеленой политике» и как «голос решительной поддержки Украины».

Кроме того, добавляется, что Чили «заинтересована в модели европейского государства всеобщего благосостояния».

В документе говорится, что в эту страну пытается проникнуть и Китай и утверждается, что Чили хочет установить связи с ЕС «как альтернативу дилемме США и Китая». Предлагается завершить экономическое соглашение между ЕС и Чили о снижении тарифов и упоминается, что Чили выразила «раздражение долгими и сложными внутренними процедурами ЕС», задерживающими соглашение.

Перспективы в Казахстане и Нигерии

Также в документе отмечается побочный эффект санкций ЕС в Казахстане. Главное стремление ЕС в этой стране — «обеспечить отсутствие обхода международных санкций» в отношении России через эту страну. Вместе с тем, Казахстан хочет избежать отправки сырой нефти через Россию и «экспортировать больше нефти в ЕС».

В документе утверждается, что ЕС может этому помочь и отмечается, что Казахстан стремится расширить сотрудничество с ЕС, хочет, чтобы его чаще посещали европейские чиновники, а также стремится к «публичной поддержке ЕС своей программы реформ».

Сказано также, что Казахстан хочет «оставаться надежной посреднической платформой между Востоком и Западом», стремится к безвизовому режиму для своих граждан и допускается возможность заключения с ним общеевропейского соглашения об авиасообщении.

Облегчение легального въезда в ЕС также является центральным пунктом в разделе документа о Нигерии, являющейся крупнейшей экономикой Африки. Отмечается, что Нигерия воспринимает ЕС «как закрытое пространство со строгой визовой политикой», которому не хватает «открытости к легальной миграции». Нигерия хочет «больше возможностей легальной миграции» и ослабления визовых правил. Однако в документе говорится, что интересы ЕС в Нигерии касаются, «в частности, возвращения и реадмиссии» и в меньшей мере — легальной миграции.

Это заставляет чиновников совмещать работу по гуманитарной и миграционной сферам с налаживанием экономических контактов в таких сферах, как инвестиции в энергетику — Нигерии нужны инввестиции ЕС. Обе стороны также работают над соглашением о реадмиссии мигрантов и над энергетическим пактом, который, возможно, будет реализован «в ближайшие месяцы».

«В эту эпоху геоэкономики ЕС должен быть менее наивным и больше заботиться об экономической безопасности. Это потребует более стратегического и комбинированного использования всех доступных инструментов. Это может сработать только при изменении точки зрения и большего сотрудничества», — заявил третий европейский чиновник Politico.

